قائد الجيش اللبنانى: سنواجه أى محاولات للعبث باستقرار البلاد والسلم الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن القوات المسلحة ستواجه أي محاولات تستهدف العبث بالاستقرار والسلم الأهلي وأي إخلال بالأمن أو ضرب لصيغة العيش المشترك في لبنان.

وقال العماد عون – في كلمة اليوم الأربعاء بمناسبة حلول الذكرى الـ 75 لعيد الجيش اللبناني – إن لبنان يمر حاليا بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أثقلت كاهل اللبنانيين وأرخت ظلالا من الخوف والقلق على مستقبل البلاد.

وأضاف: "وفي خضم المحاولات المبذولة لإنقاذ لبنان وإخراجه من معاناته، تبقى الأنظار شاخصة نحو الجيش، هذه المؤسسة الوطنية الجامعة التي تعمل بصمت وتواجه بشرف وتضحي بوفاء بلاد حدود، ولا تكسرها عواصف ولا تزعزعها صعاب".

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وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية تشكل نقطة الالتقاء بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم، مشددا على أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من الجميع بعيدا عن الفئوية الضيقة، وتحمي الصيغة اللبنانية القائمة على العيش المشترك، وتؤدي واجبها بأمانة وإخلاص وحزم على امتداد ربوع لبنان.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل محاولات النيل من الوحدة الوطنية اللبنانية لتحقيق أطماعها المستمرة في أرض لبنان ومياهه وثروته البحرية، في حين أن لبنان

يلتزم التعاون مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) وكذلك يطبق قرار مجلس الأمن 1701 (الصادر عقب العدوان الإسرائيلي عام 2006) بصورة كاملة.

وشدد على أن الجيش يعمل على ملاحقة خلايا الإرهاب وتتبع أنشطته وإحباط محاولاته الرامية إلى تدمير المجتمع اللبناني والعبث بأمنه واستقراره.