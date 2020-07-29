شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج فى عيون صحافة الغرب.. بلومبرج: جمرات معقمة لتلافى إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على الإجراءات المختلفة فى موسم الحج هذا العام فى ظل وباء كورونا، وقالت إن مياه زمزم ستكون فى زجاجات للاستخدام الواحد، فيما سيحصل الحجاج على جمرات معقمة لرجم الشيطان بها، وبدلا من الطواف كتفا إلى كتف، سيطوف ضيوف الرحمن المسجد الحرام بمسافة فاصلة متر ونصف بين بعضهم البعض.

وأشارت الوكالة إلى أن حج هذا العام لن يشبه أى موسم آخر. فقد قامت السعودية بخفض كبير فى نسبة الحجاج بسبب الوباء، حيث تقوم السلطات باختبار الحجاج وقللت عددهم من 2 مليون إلى حوالى ألف. ونتيجة لذلك، فإن حجيج هذا العام سيكونون محظوظين لأن عددهم قليل، وتم اختيارهم عبر نظام اختيار إلكترونى متاح فقط للمقيمين فى المملكة.

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وأشارت بلومبرج إلى أن السياحة الدينية، التى يعد الحج جزءا منها، توفر للملكة ما يعادل 2.7% من دخلها. إلا أن حشود الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم كان من الممكن أن تنشر المرض، فقامت الحكومة بوقف العمرة فى بداية الوباء. وقال وزير الحج السعودى محمد بنتن فى مقابلة مع قناة العربية إن الهدف الأساسى هو ألا يصاب الحجاج.

وسيكون الحج أول تجمع كبير فى المسجد الحرام بمكة منذ أشهر. وتم اختيار الحجاج ممن تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 ممن لا يعانون أمراضا مزمنة. وقبل السفر إلى مكة يمضون فترة عزل منزلى لمدة أسبوع، يعقبها حجر أربعة أيام فى أحد فنادق مكة، يتلقون وجباتهم من خلال خدمة الغرف والاتصال مع الجيران عبر واتس آب.

وعند نقلهم اليوم استعدادا للوقوف على عرفات سيستقلون حافلات نصف فارغة، وسيتم وضع أمتعتهم فى حقائب زرقاء داكنة متطابقة. وعادة ما يجمع الحجاج الجمرات لرجن الشيطان لكن هذا العام سيتم منح كل حاج علبة من الجمرات المعقمة.ويرتدى الحجاج أيضا أساور تتبع الحركة التى تتصل بهواتفهم عبر البلوتوث.