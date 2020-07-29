شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إنقاذ 40 ألف متر مربع بمنطقة الصليبية الزراعية من حريق هائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بالكويت، في بيان لها اليوم الأربعاء، تمكن ثمانية فرق للإطفاء بالاضافة إلى إطفاء الجيش الكويتي وإطفاء الحرس الوطني، من السيطرة على حريق هائل اندلع في 4 مخازن تبلغ مساحتها 8 آلاف متر مربع بمنطقة الصليبية الزراعية، وفق القبس.

وأوضحت الإدارة بأن بلاغاً ورد في تمام الساعة 1:14 من فجر اليوم الأربعاء يفيد بنشوب حريق هائل في مخازن تحتوي على مشتقات بترولية وقطع غيار للتكييف وأجهزة كهربائية ومواد فايبر جلاس، فيما استغرق وقت وصول أول فرقة إطفاء للموقع 5 دقائق فقط.

وأضافت الإدارة بأن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة المنطقة المشتعلة وحصرها في 4 مخازن فقط دون أن تمتد ألسنة اللهب إلى باقي القسائم والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 40 ألف متر مربع، وقد وقعت عدة انفجارات جراء اسطوانات الغاز الخاصة بتعبئة أجهزة التكييف، علما بأن هذه المنطقة من المفترض أن تستغل بالنشاط الزراعي ولكنها استغلت لأغراض مخالفة للغرض المخصص له مما ضاعف الجهود على فرق الإطفاء التي تعاملت مع الحادث كون المباني تفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة.

أشرف على عمليات مكافحة الحريق مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد بحضور كل من: نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العميد خليل الأمير ومدير اطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد الرشيدي ومدير إدارة العمليات المركزية العقيد سعد الأنصاري ورؤساء المراكز المشاركة في الحادث، كما حضر إلى الموقع عدد من قيادات الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني والطوارئ الطبية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء.