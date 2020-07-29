شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات الأردنية تجتمع اليوم لبحث موعد الانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيعقد مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن، اجتماعا فى تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأربعاء لتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية، وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله أصدر مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها فى غضون عشرة أيام.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الناطق الإعلامى باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومنى، إن مجلس مفوضى الهيئة بصدد عقد اجتماع بعد قليل لبحث تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، عقب صدور الإرادة الملكية بإجرائها.

وقال المومنى، إنه بمجرد صدور الارادة الملكية، فإن أمام الهيئة المستقلة 10 أيام لإعلان الموعد الذى ستجرى فيه الانتخابات، استنادا إلى المدد القانونية.

ويتطلب 105 أيام كمدد قانونية لإجراء الانتخابات النيابية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة.

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و كانت وسائل إعلام رسمية أردنية، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن العاهل الأردنى الملك عبد الله أصدر مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها فى غضون عشرة أيام.

وكان البرلمان، قد أنهى دورته التى استمرت أربع سنوات فى مايو الماضي.

ودستوريا تقع معظم السلطات فى يد الملك، الذى يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.