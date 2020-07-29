شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى السعودية يدعو الحجاج للالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظا على سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مفتى عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالتعليمات التى أقرتها الجهات المختصة فى المملكة لتأمين سلامتهم، وتسهيل الإجراءات عليهم، وتوفير الأمن لهم حتى يكونوا بإذن الله فى مأمن من أى عارض صحى لاسمح الله أثناء وجودهم فى مكة المكرمة أو فى المدينة المنورة.

وأشاد مفتى السعودية، فى تصريحات أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، بما تبذله القطاعات الحكومية والخاصة من جهود من أجل خدمة الحجاج هذا العام فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الحج بسبب جائحة كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده للحفاظ على سلامة الحجاج والعاملين على خدمتهم.

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وقال مفتى المملكة "إن جميع القطاعات الحكومية والخاصة تعمل بكل طاقاتها خلال حج هذا العام من أجل إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه، وتأمين سلامة الحجاج أثناء تأديتهم نسكهم وفقًا للإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجهات المختصة من أجل سلامتهم وسلامة من يشرف عليهم خلال الحج."

وحضّ الحجاج على استثمار وقتهم فى أيام الحج المعدودة فى الإخلاص لله تعالى بالدعاء والعبادة والتقرب إليه جل جلاله حيث قال تعالى فى كتابه الكريم: ("لّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ).