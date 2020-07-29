شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يؤدون مناسك السعى بين الصفا والمروة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت رئاسة شؤون الحرمين، ضيوف الرحمن بعبوات ماء زمزم المبارك المبرد، فى يوم التروية، كما أدى حُجاج بَيت الله الحَرام مناسك السّعى بين الصّفَا والمَروة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام فى أداء مناسك الحج لهذا العام بتأدية طواف القدوم، اليوم الأربعاء، ضمن الركن الخامس من أركان الإسلام، بكل يسر وطمأنينة ووسط إجراءات احترازية دقيقة.

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من ناحية أخرى، شهد مسجد نمرة، أحد أهم مساجد المشاعر المقدسة والتى سوف تستقبل الحجاج بيوم عرفات، تجهيزات عدة ومنها تطهير وتعقيم المصليات، وتطهير وتعقيم دورات المياه، وتوزيع مطهرات اليدين فى أرجاء المسجد، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية الواردة من الجهات المختصة للحد والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للحفاظ على أمن وسلامة الحجيج.



ومن جهته نوه وكيل وزارة الحج والعمرة لشئون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، بالجهود التى قدمتها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى تجهيز مساجد المشاعر المقدسة، وفق أعلى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية لسلامة وراحة ضيوف الرحمن تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.





وأوضح الدكتور الشريف فى تصريح له عقب الزيارة التى قام بها لمسجد نمرة بمشعر عرفات للوقوف على التجهيزات والخدمات التى جهزتها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، والاطلاع على الاستعدادات التى قامت بها الوزارة المتمثلة فى جاهزية المسجد وما نفذ ضمن الإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية الواردة من الجهات المختصة ، والتأكد من تركيب الملصقات الإرشادية على مداخل المساجد والأعمدة والمخارج وتجهيزات دورات المياه والتعقيم وغرف العزل والأعمال الكهربائية من إنارة وتكييف داخل المسجد والمرافق التابعة له.







