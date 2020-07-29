شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين يدعو لعدم تكرار تجمعات عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين في بيان نشره اليوم الأربعاء، استمرار تعليق الصلوات في المساجد، وتعطيل العبادات الجماعية، لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار وباء فيروس كورونا، وفقًا لما تقرره الجهات الطبية المختصة، داعيا لعدم تكرار ما حدث في عيد الفطر من تجمعات أدت إلى زيادة عدد الإصابات والوفيات، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

كما دعا المجلس الجميع إلى تحمل المسئولية الشرعية والوطنية بالالتزام بتوجيهات المختصين وتعليماتهم، وعدم تكرار ما حدث في عيد الفطر المبارك من تجمعات وتصرفات أدت إلى ازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات.

وقال فى بيانه، إنه بعد المراجعة الدورية للمستجدات والمؤشرات الصحية في البلاد كل أسبوعين من قبل الجهات المعنية وفقًا لقرار المجلس، وبعد التواصل والمناقشة مع رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، أخذ المجلس علمًا بتحسن الوضع الصحي إلا أنه لم يصل إلى المستوى المأمول، وعليه فإن المجلس وفي ضوء توصيات ومرئيات الجهات الطبية المختصة يعلن استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار المرض وفقًا لما تقرره الجهات الطبية المختصة.

كما يدعو المجلس الجميع إلى تحمل المسئولية الشرعية والوطنية بالالتزام بتوجيهات المختصين وتعليماتهم حفاظًا على أنفسهم وأهليهم وذويهم ومواطنيهم، وعدم تكرار ما حدث في عيد الفطر المبارك من تجمعات وتصرفات أدت إلى ازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات، خاصة وأننا مقبلون على عيد الأضحى المبارك، فإن التزام الناس بمسئولية تامة من أهم الأسباب لتجاوز هذه الجائحة الصحية بسلام، سائلين الله العلي القدير أن يكشف عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين والعالم هذا البلاء، ويثلج صدور الجميع بعودة العبادات الجماعية والمناسبات الدينية في خير وسلام وعافية، إنه سميع مجيب.