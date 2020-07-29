شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: استمرار تعليق الصلوات بالمساجد لحين انحسار مؤشرات تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس اليوم، الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية.

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وكان المجلس الأعلى قد قرر نفس الأمر منذ أسبوعين، حيث أكد وبالمراجعة الدورية كل أسبوعين للمستجدات والمؤشرات الصحية في البلاد من قبل الجهات المعنية وفقًا لقرار المجلس، وبعد التواصل والمناقشة مع رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، وبعد الاطلاع على توصيات ومرئيات الجهات الطبية المختصة، يعلن المجلس استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار المرض وفقًا لما تقرره الجهات الطبية المختصة، وذلك وفق وسائل إعلام بحرينية.

كما يدعو المجلس الجميع إلى تحمل المسئولية الشرعية والوطنية بالالتزام بتوجيهات المختصين وتعليماتهم حفاظًا على أنفسهم وأهليهم وذويهم ومواطنيهم، ويؤكد أن التزام الناس بمسئولية تامة من أهم الأسباب لتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام، سائلين الله العلي القدير أن يكشف عن بلادنا وجميع بلاد المسلمين والعالم هذه الجائحة، ويثلج صدور الجميع بعودة العبادات الجماعية في خير وسلام وعافية، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.