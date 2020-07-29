شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يرفع درجة الاستعداد فى مشعر منى لاستقبال الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد قوات الدفاع المدنى السعودى اللواء الدكتور حمود الفرج، إنه تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية فى مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الموافق 8 ذى الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال تواجدهم فيها.

وأكد الفرج، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدنى لأداء مهامها وفق ما ورد فى خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد فى الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أى مخاطر، لا سمح الله.

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و من جهتها أتمت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، فحص كورونا للمكلفين بالعمل فى المشاعر المقدسة فى موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس كورونا كوفيد ١٩ وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتى هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج ، سعياً للخروج بموسم حج صحى وآمن ، خاصةً فى ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19