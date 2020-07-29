شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أردنية: 10 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن الاردن حدد يوم العاشر من نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية بعد ساعات من صدور مرسوم ملكي بإجراء الانتخابات.
ودستوريا تقع معظم السلطات في يد الملك، الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات.
وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله قد أصدر مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها فى غضون عشرة أيام.
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