"الصحة الفلسطينية": 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 8269 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6107، وحالات الوفاة إلى 82 حالة. Advertisements وأوضحت أن حالات التعافي توزعت في محافظات سلفيت (13 حالة)، رام الله والبيرة (16 حالة)، محافظة بيت لحم (30 حالة)، محافظة جنين (15 حالة). وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 174 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة أن 17 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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