شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكولات استثنائية فى مناسك الحج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة، يخيّم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم، حاصدا مئات آلاف الوفيات، بدأ حجاج بيت الله الحرام "ضيوف الرحمن"، مناسك رحلتهم، بالتصعيد إلى مشعر منى. وفق العربية.



شكل الحرم بعد وضع العلامات للتباعد الاجتماعى



فندق مجهز للحجاج فى مكة المكرمة



تعقيم وتطهير الحرم المكى

ورفعت قوات الدفاع المدني السعودية درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر منى لاستقبال الحجاج، لقضاء يوم التروية الموافق 8 من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال تواجدهم فيها، وفق ما ذكرته العربية.



شكل الحرم بعد وضع العلامات للتباعد الاجتماعى

و أكد قائد قوات الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج، جاهزية جميع وحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها، وفق ما ورد في خطة المديرية العامة للدفاع المدني، وجاهزية جميع الجهات المشاركة لتنفيذ مهامها وفق ما ورد في الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.



منى



مسارات للتباعد بين الحجاج فى الحرم المكى

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تعقيم وتطهير الحرم المكى

وبما أن حج هذا العام مختلف، فإن البروتوكولات الصحية التي أقرتها الجهات المختصة في السعودية، شددت على تقسيم الحجاج إلى مجموعات منفصلة، وبأعداد لا تتجاوز 20 شخصا، مع وجود مرشد مرافق لكل مجموعة، كما سيتم تخصيص 40 حافلة ذات سعة 49 راكبا لنقل 22 راكباً فقط في المرة الواحدة، مع تخصيص نفس الحافلة لذات المجموعة طوال مراحل أداء مناسك الحج، وكذلك المقعد لذات الحاج طوال الفترة نفسها.



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مشعر منى