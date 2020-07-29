شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 6 إرهابيين فى محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت المديرية العامة للاستخبارات العراقية، القبض على 6 إرهابيين فى محافظة نينوى، وذكرت وزارة الداخلية فى بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"نينا"، اليوم الأربعاء، "أن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب فى وزارة الداخلية ألقت القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وفى سياق أخر ، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية عن إصابة خمسة مواطنين بانفجار عبوة ناسفة فى منطقة باب الشرقى وسط بغداد.

وأوضحت الخلية أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم داخل سيارة قرب محطة وقود الكيلانى مدخل الطريق السريع ببغداد، ما أدى إلى جرح خمسة مواطنين.

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و كانت خلية الإعلام الأمنى العراقي،قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، مقتل قيادى بالجيش العراقى وضابط وإصابة 2 آخرين بجروح خلال هجوم إرهابى فى محافظة الأنبار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن آمر اللواء 29 فى الجيش العراقى قتل مع عدد من جنوده فى كمين لداعش غرب الأنبار.

وفى وقت سابق، تمكنت مفارز مكافحة المتفجرات فى هيئة الحشد الشعبى من رفع 20 عبوة ناسفة وتفكيك منازل مفخخة زراعتها التنظيمات الإرهابية على رأسها داعش بالعراق.