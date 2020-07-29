شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الإمارات، عن ترحيبها بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبي، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية فى اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتيه "وام" اليوم الاربعاء، عن أملها فى أن يتم تسريع تنفيذ الاتفاق، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذى ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مشيدة بجهود قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة فى تحقيق التقدم فى تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمنى الشقيق ويسهم فى استقراره وأمنه.

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وشددت الخارجية الإماراتية على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدى للمخاطر التى تتعرض لها اليمن وفى مقدمتها الانقلاب الحوثي، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمنى ودعم طموحاته المشروعة فى التنمية والأمن والسلام فى إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.