كورونا.. وفاة بفلسطين و 375 إصابة في الإمارات

الإمارات، فلسطين / الخليج 365
أعلنت فلسطين، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات 375 إصابة بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل وفاة واحدة و520 إصابة بكورونا، إضافة إلى 74 حالة تعاف.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 14.458؛ بينها 83 وفاة، و6.107 حالات تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 375 إصابة بكورونا، إضافة إلى 297 حالة تعاف.
وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 59.921، منها 347 وفاة، و53.202 حالة تعاف.
وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 16 مليونا و922 ألفا، توفي منهم أكثر من 664 ألفا، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و485 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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