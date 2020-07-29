العراق يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وباقي دول الجوار الأخرى.

يأتي الإعلان بعد يوم واحد على مقتل قائد اللواء 29 في الجيش العراقي العميد الركن أحمد اللامي، وضابط آخر في هجوم شنه عناصر "داعش" بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش اللواء يحيى رسول، إنه "تم إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا ودول الجوار، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية لملاحقة العناصر الإرهابية ومنع تسلل الإرهابيين إلى داخل البلاد".

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وأضاف رسول، في حديث مع فضائية "التغيير" المحلية (خاصة)، أن "القطعات العسكرية (القوات) التي تمسك المناطق، تابعة للجيش والحشد الشعبي وقوات حرس الحدود".

وأوضح أن "الحدود مؤمنة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية وطائرات المراقبة المسيرة".

وتابع رسول أنه "إضافة إلى ذلك، تستمر العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف القطاعات، ضمن حدود قيادة عمليات الأنبار والجزيرة وغرب نينوى، بهدف منع تسلل الإرهابيين باتجاه أراضي العراق".

وتشن القوات العراقية عمليات عسكرية متواصلة شمالي وغربي وشرقي البلاد، ضد خلايا "داعش" النائمة، لكن عناصر التنظيم بدأت مؤخرا شن مزيد من الهجمات ضد أهداف عسكرية وأمنية ومدنية.

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