"تيكا" توزع 50 كرسيا كهربائيا على ذوي الاحتياجات الخاصة بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

بدأت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، الأربعاء، في توزيع 50 كرسيا كهربائيا، على فلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وسلّم مكتب "تيكا" بالضفة الغربية، محافظة رام الله والبيرة، خمسة كراسي، على أن يتم توزيع بقية الكراسي في المحافظات الأخرى قريبا.

قال مدير مكتب "تيكا" في فلسطين، أحمد رفيق شتنكايا، إن الوكالة تهدف من وراء توزيع هذه المساعدات إلى "مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشار في حوار خاص مع وكالة الخليج 365، على هامش الفعالية التي أقيمت في مقر محافظة رام الله، إلى أن تركيا "تواصل دعم الشعب الفلسطيني وقيادته، سياسيا وماديا".

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بدورها، أشادت ليلى غنام، محافظة رام الله والبيرة (حكومي)، بالدعم التركي لفلسطين.

وقالت لوكالة الخليج 365 "هذا الدعم المشكور من شأنه مساعدة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، جراء الاحتلال والظروف الاقتصادية".

وأضافت "هذا الدعم مهم، شكرا على هذه المساعدات المعنوية، والشكر الأكبر يكون في مساعدتنا في الخلاص من الاحتلال وتحقيق النصر".

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