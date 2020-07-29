العراق.. الكاظمي يوجه قوات الأمن بحماية التظاهرات السلمية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بحماية التظاهرات السلمية، عقب مقتل 3 محتجين وإصابة آخرين في بغداد والنجف.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي عقد اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، ومضاعفة الجهود المبذولة لبسط الأمن والاستقرار، وملاحقة العصابات الإجرامية التي تنفذ جرائم الخطف والقتل وكذلك تعقب خلايا داعش الارهابية".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع تناول حركة التظاهرات السلمية التي تشهدها عدد من محافظات العراق؛ حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية المختصة، وضمن نطاق واجباتها، بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وعدم استخدام أي نوع من أنواع العنف، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين".



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وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أعلنت، الثلاثاء، عن أن 3 متظاهرين قتلوا وأصيب العشرات منذ يوم الأحد في بغداد، أثر الإحتجاجات المطالبة بالطاقة الكهربائية في بغداد والنجف.



والقتلى الثلاثة في احتجاجات بغداد هم أول ضحايا يسقطون في مواجهات مع قوات الأمن منذ تشكيل الحكومة الجديدة في مايو/أيار برئاسة الكاظمي الذي تعهد بحماية المحتجين وتظاهراتهم.

والإثنين، أمهل الكاظمي أجهزة الأمن 72 ساعة لإعلان نتائج التحقيق بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات بغداد.

وبدأ الحراك الشعبي بالعراق، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ويضغط على الكاظمي للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومحاكمة المتورطين في مقتل نحو 600 متظاهر خلال الاحتجاجات.

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