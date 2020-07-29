بغداد.. إصابة 5 بانفجار عبوة ناسفة داخل حافلة نقل ركاب

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، إصابة 5 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب بالعاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة نوع كيا (حافلة صغيرة لنقل الركاب) قرب محطة وقود الكيلاني" في منطقة باب الشرقي وسط بغداد.

وأضافت أن 5 أشخاص كانوا يستقلون الحافلة أصيبوا بجروح، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالسيارة.

ولم يشر البيان إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم، كما أن أي طرف لم يعلن مسؤوليته عن التفجير على الفور.

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إلا أن زرع العبوات الناسفة وتفجيرها، أسلوب يعتمده تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق منذ سنوات، وهو ما يوقع ضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن على حد سواء.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.