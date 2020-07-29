أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، توقيف 3 إرهابيين في منطقة "غصن الزيتون"، شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن الإرهابيين الموقوفين ينتمون إلى تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك".

وأضافت أن توقيف الإرهابيين الثلاثة تم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم في المنطقة.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.