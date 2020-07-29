عاهل الأردن يصدر مرسوما بإجراء انتخابات مجلس النواب

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365



أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، مرسوما بإجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، فيما تعقد الهيئة المستقلة للانتخابات اجتماعا اليوم لتحديد موعد الاقتراع.



وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم، بإجراء انتخابات مجلس النواب وفق أحكام القانون".



من جانبه، أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات أنه سيعقد اجتماعا في الواحدة ظهراليوم (10:00 ت.غ) لتحديد موعد الانتخابات النيابية، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية.

والانتخابات المقبلة هي انتخابات عادية بعدما أنهى مجلس النواب الحالي، الذي انتخب في 20 سبتمبر/أيلول 2016، دورته العادية الأخيرة في 10 مايو/أيار 2020.



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واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الأشهر الأربعة السابقة على انتهاء عمر البرلمان الحالي (في سبتمبر المقبل).



وبينما كان المرسوم الملكي بإجراء الانتخابات في المرات السابقة يأتي مقرونا بحل البرلمان، أوضح خبير القانون الدستوري ليث نصراوين، أن القرار الملكي الصادر اليوم "لا يعني حل مجلس النواب ولا استمراره في عمله".

ولفت نصراوين في حديثه للأناضول إلى "أن الملك أراد من القرار اكتساب الوقت؛ لإتمام الاستحقاق الدستوري هذا العام؛ لذلك نجد اختلاف في نص الإرادة عن سابقاتها؛ إذ اقتصرت على إجراء الانتخابات بعد ما كان مقرونا بحل مجلس النواب".



وقبيل أيام قليلة من انتشار فيروس كورونا في الأردن، حسم الملك عبدالله الجدل حول الانتخابات بقوله، في 25 فبراير/شباط الماضي: "إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام".‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.