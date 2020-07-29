165 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب وصلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن 165 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.

ويتوقع قيام عشرات آخرين باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، بمناسبة حلول ذكرى ما تسميه إسرائيل "خراب الهيكل"، في إشارة للمعبد اليهودي الذي يزعمون أن المسجد قد بُني على أنقاضه.

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء، عن هذه المنظمات قولها "هذا العام أيضا، يمكننا التقدم بشكل ملحوظ نحو جبل الهيكل، لن نخوض في مزيد من التفاصيل، كل شيء يعتمد على أعداد الحجاج"، في إشارة إلى المقتحمين.

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وتدعو هذه المنظمات، إلى إقامة معبد الهيكل اليهودي مكان المسجد الأقصى.

واليوم الأربعاء وغدا الخميس، هما يومي صيام لدى اليهود المتدنيين، ولكن هذه الجماعات قالت إن بإمكان الإسرائيلي شرب المياه، بسبب الأجواء الحارة في حال مشاركته باقتحام المسجد الأقصى.

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي، للمسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد سمحت للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ العام 2003 رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

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