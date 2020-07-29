مبادرة أمانة بـ “سلطنة عمان” تشمل (١٥٠ ألف مواطن) من مستحقي الزكاة

في خطوة نوعية هي الأولى..وقعت أمانة لإدارة المؤسسات والصناديق الوقفية كطرف وميثاق للصيرفة الإسلامية مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة نوعية وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لحصول مستحقي الزكاة على مضلة تأمين صحية تشمل (150 ألف مواطنا و مواطنة) من مستحقي الزكاة وعوائلهم من خلال منظومة التأمين الصحي الخاص إبتداء بالتامين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع وهي خطوة نوعية لخدمة هذه الفئة المهمة من المجتمع العماني وتمكينهم من الحصول على أفضل الخدمات الصحية من خلال منظومة المؤسسة الوقفية امانة كنافذة للمجتمع و للقطاع الخاص للمشاركة الفاعلة بالعمل الخيري الذي ياتي منسجما مع خطط الحكومة وتطبيق سياساتها الاجتماعية والاقتصادية في العهد الزاهر الميمون لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.

وانطلاقاً من تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف واسترشاداً بقيمنا العمانية الاصيلية، والتفاتة من حكومة الرشيدة نحو العناية و الرعاية بكافة فئات المجتمع، و مواصلة للخطط تنمية الانسان العماني لكونه هو هدف التنمية و محركها الاساسي فانه يسعد أمانة المساهمة في تقديم خدمة التأمين لمستحقي الزكاة من خلال برنامج يساعد على تقديم العلاج للمستحقين وعائلاتهم.

وقال المهندس يوسف الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة أمانة القابضة تعتبر هذه الاتفاقية هي خطوة اولى نحو شمل مستحقي الزكاة بمنظومة متكاملة من الرعاية والخدمات الصحية النوعية خدمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع والتفاتة من الحكومة الرشيدة لاحتياجات الفئات الاولى بالرعاية وتقديم أفضل الخدمات لهم بما يضمن حصولهم على افضل الخدمات التي تمكنهم من العيش الكريم وذلك بالشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية والقطاع الخاص وفاعلين الخير من خلال منظومة الوقف التي تمكن لهذه القطاعات من المجتمع المشاركة في خطط الحكومة و تطبيق سياساتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الحارثي في معرض تصريحه بأنه ياتي دور أمانة لادارة الصناديق الموسسات الوقفية كنافذة تمكن القطاع الخاص خاصة البنوك الاسلامية و شركات التامين وعموم المقتدرين من المساهمة في جهد مشترك لخدمة مجتمعنا العماني.

Advertisements

وقال المهندس يوسف الحارثي بأنه يتم حاليا كذلك النظر في خطط التوسع لتوفير مظلة متكاملة من الخدمات الصحية من خلال دراسة إمكانية إستقطاع مبلغ بسيط من الزكاة في حدود (٢٪؜ الى ٣٪؜ ) من عوائد الزكاة لمثل هذه الجوانب.

وأضاف الحارثي بأن هذه المبادرة ستوجه لمستحقي الزكاة الذين يتم الموافقة على طلباتهم من لجان الزكاة في الولايات كما ستساهم هذه المبادرة بأن تساهم الشركات في التبرع وكذلك منح شركات التأمين بتقديم خدماتها بأسعار تفضيلية بجوار المساهمة في تشغيل المستشفيات الصحية الخاصة لتقديم خدمة العلاج بأسعارمخفضة..كذلك خلق وظائف في القطاع الصحي الخاص في مختلف التخصصات..وتساهم المبادرة في تقليل العبئ على الحكومة وتساهم في توفير منظومة اوسع للأهالي ليستطيع أكبر عدد من ممكن من مكونات المجتمع من التراحم من خلالها.