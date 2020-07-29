شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تعلن بدء صرف معاشات شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

وكانت “التأمينات” قد أعلنت تقديم موعد صرف معاش شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التعطل عن العمل “ساند” إلى اليوم الأربعاء 29 يوليو الجاري بدلاً عن الموعد المحدد مسبقاً وهو يوم السبت الموافق 1 أغسطس.

وذكرت المؤسسة أن ذلك يأتي نظراً لتوافق موعد صرف المعاشات مع إجازة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك.