شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وصول الحجاج إلى مقر سكنهم بعد أداء طواف القدوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير وثّقت قناة الإخبارية، قبل قليل، وصول أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى مقر سكنهم بمشعر منى بعد أداء طواف القدوم بالمسجد الحرام . تجدر الإشارة إلى أن جميع مناسك الحج تقام وسط إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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