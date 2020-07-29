الدول العربية توافق على إنشاء «سوق مشتركة للكهرباء»

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ترأس المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في أعمال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وحضره أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة من الوزراء العرب وممثلي الدول العربية الأعضاء إلى جانب أمانة المجلس؛ كما حضره بصفة مراقب ممثلو العديد من المنظمات والهيئات والاتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

وخصصت الدورة الاستثنائية لمناقشة وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء والموقف من الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء).

ومن جهته قال سهيل المزروعي: سعداء بإجماع وزراء الكهرباء العرب بالموافقة على الاتفاقيتين ونطمح إلى أن يتم تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة وذلك لتحقيق الربط الكهربائي بشكل متكامل بين الدول العربية، ويسمح بإنشاء سوق للكهرباء والذي بدوره سيحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية والبيئية على مستوى الوطن العربي وسيساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أحمد أبو الغيط في كلمته على أهمية تحقيق الربط الكهربائي بشكل متكامل بين الدول العربية، والدور الحيوي والهام لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، داعياً إلى تركيز الجهود على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لقطاعات الطاقة والكهرباء في المنطقة العربية، والتي تعتبر من أكثر القطاعات التي تنطوي على إمكانات واعدة.

حضر الاجتماع كل من المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلين عن سفارة الدولة في القاهرة.