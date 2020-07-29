بايدن يكشف عن نائبه الأسبوع المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيختار الأسبوع المقبل، نائبه الذي سيخوض معه انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لمنافسة الرئيس، دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

وقال بايدن للمراسلين الصحفيين: سوف أحدد خياري في الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل، مضيفاً: أعدكم بأني سأعلمكم بذلك حالما أفعل، وسأل المراسلون بايدن، الذي تعهد باختيار امرأة، عما إذا كان سيتمكن من مقابلة الشخص الذي سيقع عليه الخيار وجهاً لوجه بسبب وباء «كوفيد- 19»، فأجاب نائب الرئيس السابق البالغ 77 عاماً: «سنرى».

وقال بايدن ممازحاً، بأنه سيحاول «خداع» المراسلين الذين يخيمون أمام منزله في ويلمينجتون، كي يتمكن من لقاء الشخص الذي سيختاره قبل الإعلان عنه رسمياً، ووفق تقارير إعلامية، تضم قائمة بايدن القصيرة للمرشحين السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس، ومستشارة الأمن القومي السابقة في عهد باراك أوباما، سوزان رايس.

وهناك اعتقاد أن بايدن، ينظر أيضاً في خيارات أخرى تشمل ثلاث سيناتورات أخريات هن: تامي داكوورث من إلينوي، وإليزابيث وارن، من ماساتشوستس، وتامي بالدوين من ويسكونسن، وفي السباق أيضاً ممثلة فلوريدا في مجلس النواب فال ديمينجز وزميلتها ممثلة كاليفورنيا كارين باس، إضافة إلى حاكمة ولاية ميشيجن، غريتشين ويتمر، حاكمة ولاية نيو مكسيكو لوجان جريشام، ورئيسة بلدية أتلانتا كيشا لانس بوتومز.

ومن المقرر أن يبدأ في 17 أغسطس/آب المقبل، انعقاد مؤتمر الحزب الديمقراطي للإعلان عن مرشحه الرئاسي ونائبه، لكن يتوقع أن يكشف بايدن عن خياره قبل ذلك.