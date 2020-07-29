«خليفة الإنسانية» توزع 2000 سلة غذائية على الأسر المتضررة من تداعيات كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ضمن سعيها لتطوير خدماتها تجاه الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بتنفيذ العديد من المبادرات التي تخدم المجتمع، وآخرها توزيع 2000 سلة غذائية في أبوظبي والعين والظفرة.

وحرصت المؤسسة عند تسليم السلال الغذائية للمستفيدين على السلامة والصحة العامة، واتخذت التدابير الوقائية التي أقرتها المؤسسات الحكومية المختصة وذلك من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها المؤسسة تجاه المجتمع الإماراتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، حيث لبت المؤسسة احتياجات بعض الأسر بسلال غذائية متنوعة تحتوي على المواد الأساسية من الأصناف ذات النوعية الجيدة وبكميات مناسبة تكفي الأسرة لأكثر من شهر.

وأضاف أن السلة الغذائية تحتوي على الأرز والسكر والطحين والزيت والحليب والشاي وغيرها من الأصناف المهمة التي تحتاج إليها تلك الأسر، مؤكداً حرص مؤسسة خليفة الإنسانية على توزيع هذه المساعدات الإنسانية على الأسر المستحقة لتذليل الصعوبات الحياتية أمامهم، منوهاً باستمرار عمل المؤسسة الإنساني على الساحة المحلية ومتابعة الهم اليومي والمعيشي للعائلات المستهدفة.

ومن أجل تنفيذ المشروع كونت المؤسسة فرق عمل في أبوظبي والعين والظفرة من منسقين ومتطوعين وتم وضع خطة عمل مدروسة بعناية لضمان سلاسة توزيع السلال الغذائية بأفضل الطرق وخلال دقائق معدودة.

وبدأ فريق مؤسسة خليفة الإنسانية، كل في منطقته مبكراً، اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي بدأت بالتنسيق مع كافة الأطراف وقام بإجراء عملية تعقيم كاملة للمواد الغذائية، وكذلك توفير كل المستلزمات الطبية اللازمة من كمامات وقفازات ومعقمات وأدوات تطهير.

من جهتها ثمنت العائلات المستفيدة من المساعدات الغذائية، جهود الدولة وذراعها الإنسانية مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، شاكرين لهم سرعة الاستجابة من خلال فريق من المتطوعين عملوا على إيصال تلك المساعدات لنا بدون تعب وفي أقصر وقت ممكن.