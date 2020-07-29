الجامعة القاسمية تنظم معسكراً ثقافياً ترفيهياً لطالباتها بالسكن الداخلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

انطلقت فعاليات الدورة الأولى للمعسكر الصيفي السنوي تحت شعار «180 درجة نحو التغيير الإيجابي وتطوير المهارات» الذي تنظمه عمادة شؤون الطالبات في الجامعة القاسمية، والذي سيستمر حتى منتصف شهر أغسطس، للمقيمات في السكن الداخلي.

وتهدف فعاليات الدورة إلى استثمار أوقات الطالبات خلال العطلة الصيفية وملء أوقات فراغهن في أمور تعود عليهن بالنفع والفائدة في تنمية قدراتهن ومواهبهن، فضلاً عن تطوير مهاراتهن الشخصية والقيادية وتعزيز قدرات التواصل والإبداع والعمل الجماعي لديهن.

ويتضمن البرنامج عدة مجالات منها التقنية والمهنية والترفيهية والتطويرية والتثقيفية والإبداعية، وتتعامل معها الطالبات وفقاً لميولاتهن ورغباتهن من خلال مجموعة من المناشط والبرامج المتنوعة والدورات التي تهدف إلى تطوير الموهبة والإبداع ينفذها متخصصون من جهات ومؤسسات مختلفة. ومن ضمن الفعاليات يوم ترفيهي رياضي يهدف لكسر الروتين وتنمية اللياقة البدنية ورفع كفاءتها من خلال ألعاب ترفيهية إلى جانب بعض الرياضات البدنية.

كما يهدف المعسكر إلى نشر الوعي بأهمية الاستقرار النفسي وتقوية وبناء شخصية الطالبة الجامعية من خلال ورشة عمل بعنوان «كيف تكوني نجمة».

ولم يغفل البرنامج عن الجانب الصحي من خلال جلسات يوغا أسبوعية لراحة جسدية وذهنية، بالإضافة إلى العناية بالبشرة والشعر من خلال ورشة عمل «كوني جميلة».

وأكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية الحرص على توجيه البرامج والفعاليات التي تفيد الطالبات المقيمات في السكن الداخلي، لاسيما أن الفترة الحالية هي فترة إجازة ومناسبة لتمضية أوقاتهن بشكل مفيد ونافع.

وأشار إلى أن المعسكر يشكل ركيزة مهمة تنشدها الجامعة لإفادة الطالبات في السكن بباقة متنوعة من البرامج النوعية التي تكسبهن المهارات وتدخل عليهن الفائدة والسعادة.