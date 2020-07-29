«سمارت ميد» تختار دبي في أول فرع لها خارج السعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بدأت سمارت ميد للرعاية الصحية تنشيط أعمالها خارج حدود المملكة بعد القفزات النوعية التي حققتها في الداخل، فقد دشنت فرعاً جديداً في دبي يعد الأول لها خارج المملكة.

وقد أكد رئيس مجلس إدارة سمارت ميد والرئيس التنفيذي لشركة مضاء للاستثمار عبدالله بن عبد العزيز العثيم، أنه تم ضخ استثمارات جديدة في سمارت ميد بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة وحديثة تقوم على خدمة المريض أينما كان، مشيراً إلى أن هذا النوع من الرعاية الطبية يعد الأحدث عالمياً لاعتماده على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أنه يتم تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الطب المتنقل، لتقديم رعاية صحية شاملة يكون المريض هو المحور الرئيسي فيها.

وأوضح أن سمارت ميد ابتكرت نموذجاً جديداً للرعاية الصحية يقوم على بناء العلاقة المميزة بين أعضاء SmartMed وفريق الاستشاريين من خلال الرعاية الصحية والوقائية الشاملة والتواصل الإيجابي وتحديد المواعيد بما يتناسب مع راحة الأعضاء في المكان والزمان المناسبين لهم.