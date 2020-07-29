«كهرباء الشارقة» تختتم برامج تدريب 50 طالباً وطالبة عن بعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة «سيوا» برنامج التدريب عن بعد، لـ 50 من طلاب وطالبات جامعة الشارقة وكليات التقنية ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني تخصصات ميكانيكا وكهرباء وطاقة جديدة ومتجددة وهندسة صناعية، لتدريبهم على أحدث نظم العمل الفنية والإدارية وتشغيل محطات إنتاج توزيع الكهرباء وتحلية المياه وتأهيلهم لسوق العمل، حيث سيتم تقسيم الطلاب والطالبات إلى مجموعات، وتجاوزت مدة البرنامج 240 ساعة وذلك في إطار التواصل المستمر بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة والمؤسسات والهيئات التعليمية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة أن «سيوا» تعمل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تنفيذ ودعم برامج تدريب الطلبة والطالبات وتضع جميع إمكانياتها ومشروعاتها في خدمة تدريبهم للمساهمة في توفير الكفاءات والمهارات الفنية المتخصصة والكوادر البشرية اللازمة للعمل في الهيئة وفي جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر والشركات الخاصة، مشيراً إلى أن التدريب عن بعد سيتضمن عدداً من التطبيقات والبرامج التي تحاكي الواقع والتي تسمح للطلاب والطالبات بالاطلاع على أنظمة العمل الإدارية والفنية والتشغيل والمحولات والمعدات الموجودة في المشاريع المختلفة.

وأكد على ضرورة الاستمرار في تطوير القدرات الفنية للكوادر البشرية خاصة الوطنية، موضحاً أن هذا التطوير يعد واحداً من البنود المهمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها إمارة الشارقة وتطوير الكوادر البشرية حتى تكون قادرة على مواكبة التطوير والتحول الذكي في تقديم الخدمات.

وأوضح المهندس محمد عبدالفتاح خير الله، رئيس قسم التدريب الفني أن البرنامج التدريبي للطلبة تم تنفيذه بطريقة مبتكرة وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمحاكاة الواقع، وتضمن إعداد أبحاث وتقارير فنية تم احتسابها ضمن ساعات التدريب.