فرحة عيد في «اجتماعية الشارقة» تسعد 661 طفلاً و223 أسرة متعففة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مبادرتها المجتمعية «فرحة عيد» لإسعاد نحو 661 طفلاً من فاقدي الرعاية الاجتماعية، و223 أسرة متعففة من ذوي الدخل المنخفض، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتتيح الدائرة المجال لمشاركة المؤسسات وأفراد المجتمع لمساندة المبادرة، تعزيزاً لمبادئ التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع بصورة ترسخ القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات.

وأكدت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي، أن «فرحة عيد» إحدى المبادرات التي تنفذها الدائرة سنوياً، لتوفير مستلزمات وهدايا العيد للأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية لإسعادهم والتخفيف عنهم وعن كاهل الأسر المتعففة من ذوي الدخل المنخفض بعض الأعباء التي قد تؤثر في فرحتهم بالعيد وإشعارهم بأن جميع فئات المجتمع تقف معهم.

وثمنت تعاون المراكز التجارية باستقبالها مجسمات الحملة التعريفية التي تمكن أفراد المجتمع من الحصول على المعلومات الكافية لمساندة المبادرة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، حيث بلغ عدد المراكز التجارية المتعاونة نحو 10 مراكز هي: «ميغا مول» و«أنصار مول» و«قرية الشعب» و«سفير مول» و«رامز مول» و«مركز صحارى» و«متاجر بمنطقة الجرينة» و«مركز 06» و«مركز الجادة» بالإضافة إلى «الواحة مول».

علماً أن الدائرة تتيح لكل المؤسسات والأفراد فرصة المشاركة في إسعاد الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية والأسر ذات الدخل المنخفض بهدايا وملابس عيد الأضحى المبارك، حيث تتلقى الدائرة المساهمات «عن بعد» من خلال إيداعها على الحساب المصرفي للدائرة، AE550410000011200248005 بمصرف الشارقة الإسلامي، أو عبر الرسائل النصية، كما أتاحت الدائرة خطاً ساخناً للتواصل واستقبال الاستفسارات من خلال الرقم؛ 0568537304.