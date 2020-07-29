شكرا لقرائتكم خبر عن «شاورما» تودي بحياة طفل وتصيب 700 آخرين بتسمم غذائي في الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي طفل وأصيب 700 شخص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات الشاورما من أحد مطاعم منطقة مخيم البقعة (شمال عمان)، تبين أنها ملوثة جرثومياً بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء.
وأعلنت الوزارة في بيان، وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثراً بحالة التسمم الجماعي، بعد أن كان في العناية الفائقة في المستشفى ولم يستجب للعلاج، وأدخل المستشفيات، الثلاثاء، نحو 100 شخص إثر التسمم، إلا أن وزارة الصحة، أكدت أن عدد المصابين بالتسمم ارتفع حتى صباح الأربعاء إلى 700 شخص.
وقالت الوزارة، إن الفحوص المخبرية التي قامت بها فرق الاستقصاء المتخصصة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أظهرت وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج جرثومة «انتيركوكس فيكالس»، وجرثومة «كامبيلوباكتر»، فيما نقل تلفزيون «المملكة» عن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، عدنان إسحق، قوله: «إن معظم الإصابات حالتها بين جيدة ومتوسطة، وجميعهم يتمتعون بوضع صحي جيد». وأشار إلى خروج عدد كبير من المصابين من المستشفى، على أن يخرج الباقون الأربعاء.
وتابع إسحق: «عدم تبريد الدواجن أفسد المادة الغذائية وتسبب بحالات التسمم». من جانبها، ذكرت مواقع إلكترونية إخبارية محلية، أن سبب الإقبال على تناول وجبات الشاورما من المطعم الذي أوقف مالكه هو عرض وجبة الشاورما بدينار واحد فقط وهو ما يعادل (1.4 دولار)، وتزامنت هذه الحادثة مع تأثر الأردن بموجة حر نادرة تجاوزت خلالها الحرارة في اليومين الماضيين الـ40 مئوية في العاصمة عمان.
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