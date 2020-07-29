«راكز» تستأنف خدماتها في رأس الخيمة ودبي وأبوظبي 3 أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تستأنف مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» العمل في مكاتب مبيعاتها الواقعة في كل من رأس الخيمة ودبي وأبوظبي، بداية من 3 أغسطس/آب 2020، وتستقبل المستثمرين الجدد وتقدم خدمات الاستشارة للباحثين عن المعلومات المتعلقة بتأسيس الأعمال في دولة الإمارات.

وتأتي عملية استئناف «راكز» العمل في مكاتب مبيعاتها في إطار حرصها على استقبال المستثمرين الجدد بالشكل الملائم مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة جميع الزوّار والموظفين والمجتمع، حيث يَلقى المستثمرون كل الترحيب في مساحة واسعة ومخصّصة لغرض تزويدهم بخدمات الاستشارة التي يرغبون بها لتأسيس أعمالهم في الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على التباعد الجسدي.

كما حرصت «راكز» على تحسين بعض إجراءاتها المرتبطة بتأسيس الأعمال لتشمل عدم ضرورة تسليم وطباعة المستندات الأصلية. وأيضاً أصبح بإمكان المستثمرين زيارة أي من مكاتب راكز في رأس الخيمة ودبي وأبوظبي لتقديم كافة المتطلبات والتوقيع على المستندات عن طريق بوابة خدمات راكز الإلكترونية (Portal 360) وتسديد الرسوم بشكل آمن بعد الحصول على الاستشارة اللازمة من أعضاء فريق راكز.

وأكّد رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» على أهمية استئناف العمل في مكاتب «راكز» في الدولة نظراً للإقبال الكبير من قِبل المستثمرين للحصول على استشارات تأسيس الأعمال في الأسابيع الأخيرة، حيث يتواجد موظفو راكز المعنيون لاستقبال المستثمرين الجدد والإجابة على استفساراتهم بشكل شخصي.

وأضاف جلّاد بأن فريق «راكز» على أهبة الاستعداد للترحيب بالمستثمرين الجدد وزوّار مكاتب راكز وتزويدهم بكافة المعلومات حول الإجراءات المتّبعة في جو من الأمان والسلامة لضمان راحتهم وصحتهم.