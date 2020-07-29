مجموعة عمل شركات تأجير السيارات تستهدف حلولاً للتعافي بعد «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت مجموعة عمل شركات تأجير السيارات في دبي، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، إعادة تشكيل أعضاء المجموعة الهادفة إلى تفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز نشاط تأجير السيارات في دولة الإمارات ودبي.

وانتخبت المجموعة التي تضم عدداً من كبرى شركات تأجير السيارات المحلية والعالمية في دبي، مروان الملا، المدير العام لشركة «دولار» لتأجير السيارات في الإمارات وسلطنة عُمان، رئيساً للمجموعة، ومحمد الريس نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الريس، نائباً للرئيس، فيما تم انتخاب محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «أر بي أم» لتأجير السيارات أميناً عاماً للمجموعة.

وأكد مروان الملا، أن المجموعة تستهدف تعزيز مشاركتها الفعالة في خلق حوارات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، كما تقوم بالتنسيق بين الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع تأجير السيارات، مع وضع حلول استراتيجية وفعالة لتعزيز تعافي القطاع من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لاسيما مع استئناف الأنشطة السياحية في دبي.

وبدوره، قال محمد الريس إن مجموعة العمل (التي تضم أكثر من 20 عضواً) تسعى إلى تعزيز دور الشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات دبي، وخلق قنوات للتواصل المثمر مع الحكومة في مجالات الأعمال والاستثمار والأنشطة التجارية، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن المجموعة تضم شركات تأجير السيارات المحلية والعالمية والتي تدير ما يقارب 100 ألف مركبة قابلة للتأجير.

وقال محمد المرزوقي: «أنا سعيد بتعييني ضمن مجموعة العمل المعنية برعاية صناعة تأجير السيارات في دبي»، لافتاً إلى أن المجموعة ستقوم بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة وإدارة ورشات عمل من شأنها النظر في جميع احتياجات ومتطلبات شركات التأجير وآليات تطويرها.