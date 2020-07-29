السعودية تبدأ مناسك الحج وسط إجراءات غير مسبوقة

ويأتي ذلك في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا المستجد المستمر في التفشي حول العالم.
ووصل الحجاج، صباح اليوم، الثامن من ذي الحجة 1441هجرية، إلى ميقات السيل الكبير لعقد نية الحج وبداية التلبية، استعداداً للتوجه إلى المسجد الحرام.
وكان الحجاج غادروا العزل الصحي المؤسسي، في وقت سابق من اليوم، للشروع في أداء مناسك الحج.
وفي السياق، أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وضع مسارات افتراضية بالملصقات الأرضية المؤقتة بمنطقة صحن المطاف والممرات ومداخل الأبواب، وذلك ضمن الخطة الاحترازية المتعلقة بحج هذا العام.
وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أن عدد الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف حاج، في حين أن الأعداد تكون عادة بحدود 2.5 مليون سنويا.
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