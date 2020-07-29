وزيرة الدفاع اللبنانية: استقالة الحكومة غير مطروحة ومجلس النواب المخول بإسقاطها

وقالت عكر، في حديث خاص مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، إن "لبنان كان ولا يزال يحافظ على علاقاته المميزة مع الدول الصديقة والشقيقة، لا سيما الدول العربية التي ساعدته وتواصل تقديم المساعدة بما يعينه على تخطي محنته وأزماته، وهم يؤكدون دوما دعم لبنان في كافة المجالات".
وأشِارت وزيرة الدفاع اللبنانية، إلى أن "مسألة استقالة الحكومة غير مطروحة في الوقت الراهن، وأن مجلس النواب هو المخول بإسقاط الحكومة إذا ارتأى هذا الأمر".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أكد أن الحكومة الحالية هي الأقرب الى معايير حكومات التكنوقراط في تاريخ لبنان، مشددا على أن "الحكومة مصرّة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات الصحيحة انطلاقًا من المصلحة الوطنية وفي كل المجالات، وخاصة المالية والاقتصادية".
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