أول رد من تركيا على اتهامها بإثارة الاحتجاجات في هذه الدولة العربية

وقال، المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي آقصوي: "إن أنقرة تعرب عن استنكارها لهذه التصريحات"، مؤكدا أنها "عارية تماما عن الصحة"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع المسؤول التركي قائلا "ومن ثم ليس من الممكن أخذ هذه التصريحات الخبيثة على محمل الجد"، مشيرا إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة لبنان واستقراره وازدهاره"، مضيفًا "ومن يثيرون هذه المزاعم في مواقع تمكنهم جيدًا من معرفة من يعتبرون لبنان حديقة خلفية لهم، ويتدخلون في شؤونه".

ويتهم لبنانيون تركيا بإثارة الاحتجاجات واستغلال الأزمة الاقتصادية للتدخل في بلادهم من خلال تقديم "مساعدات اجتماعية" لبعض المجموعات.