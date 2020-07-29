شكرا لقرائتكم خبر عن الحجاج يؤدون طواف القدوم بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ حجاج بيت الله الحرام فى أداء مناسك الحج لهذا العام بتأدية طواف القدوم، اليوم الأربعاء، ضمن الركن الخامس من أركان الإسلام، بكل يسر وطمأنينة ووسط إجراءات احترازية دقيقة.





ونشر الحساب الرسمى لوزارة الحج والعمرة، عبر تويتر، صورا من أداء الحجاج لطواف القدوم، قائلة: "حجاج بيت الله الحَرام يؤدّون طَواف القُدوم بِكلّ يسرٍ وطمأنينة".

ويأتى طواف القدوم بعد دخول المسجد الحرام، حيث يستعد الحاج لدخول المسجد الحرام بالاغتسال ثم يتوجه إلى المسجد، ويدخل الحاج المسجد الحرام مقدماً رجله اليمنى وهو يقول: "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لى أبواب رحمتك".





بعد الدخول، يدعو الحاج بالدعاء التالى: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم افتح لى أبوب رحمتك ومغفرتك وأدخلنى فيها، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم".



وإذا رأى الحاج الكعبة المشرفة، يهلل ثلاثاً ويكبر ثلاثاً، ثم يدعو: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير"، "أعوذ برب البيت من الكفر والفقر، ومن عذاب القبر، وضيق الصدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"، ثم "اللهم زد بيتك تشريفاً وتكريماً، وتعظيماً ومهابةً، ورفعةً، وبراً، وزد يا رب من شرفه، وكرمه وعظمه، ممن حجه واعتمره، تشريفاً وتكريماً وتعظيماً، ومهابةً، ورفعةً وبراً". Advertisements





من ناحية أخرى، أتمت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، فحص كورونا للمكلفين بالعمل فى المشاعر المقدسة فى موسم حج هذا العام من جميع القطاعات الحكومية والخاصة وذلك للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس كورونا وجاهزيتهم لخدمة ضيوف الرحمن .

وتأتى هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الصحية المعتمدة للحج وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن والمكلفين لخدمتهم خلال موسم الحج ، سعياً للخروج بموسم حج صحى وآمن ، خاصةً فى ظل هذه الظروف الصحية العالمية إثر جائحة كوفيد 19.



