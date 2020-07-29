شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 786 حالة مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 786 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 56 ألفًا و467 حالة.
وقال الصباح - في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس /الثلاثاء/ شفاء 624 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت حتى أمس إلى 55 ألفًا و681 متعافيًا.
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