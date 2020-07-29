شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصيادلة العرب ينعى أول رئيس له: أسس أول صيدلية تونسية بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى اتحاد الصيادلة العرب، بكل أسى وحزن، وفاة الدكتور الراضي الجازي أول رئيس لاتحاد الصيادلة العرب، والذى تولى هذا المنصب خلال الفترة من 1978 وحتى 1982، حيث كان لا يوجد مسمى لمنصب الرئيس قبل هذا التاريخ.

وقال الدكتور على إبراهيم، أمين اتحاد الصيادلة العرب، فى بيان، إن الراضي الجازي، ولد في 28 سبتمبر 1927 في نابل، وتوفي في 27 يوليو 2020، مشيرا إلى أنه مؤسس أول صيدلية تونسية بالكامل، وأحد أشهر الصيدلانيين في بلاده، مضيفا: الراضي جازي هو أستاذ في كلية الصيدلة بالمنستير والمعهد الأعلى للقضاء بتونس، كان رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس بين 1973 و1976، وهو الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للعلوم الصيدلية والجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة، وعضو في الأكاديمية الدولية لتاريخ الصيدلة، ويشارك في تحرير المجلة الصيدلية الصيدلي، كما يشغل العضوية العادية ثم الشرفية لمؤسسة بيت الحكمة.

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وأضاف: كما أنه أول صيدلاني عربي يقلد بوسام الصيدلاني العربي وذلك بالمؤتمر العلمي العام لاتحاد الصيادلة العرب بطرابلس ليبيا في عام 1984، والأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب تتقدم بأحر التعازي الى أسرة الفقيد، والى الهيئة الوطنية لصيادلة تونس وكافة صيادلة تونس والصيادلة العرب وكلية الصيدلة بجامعة المنستير، وكافة محبيه وطلابه، آملين ان يتقبله الله بواسع رحمته وان يدخله جنات الفردوس الاعلى .