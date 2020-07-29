شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج: اكتمال مناسك الطواف والسعي في يوم التروية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أنه تم اكتمال مناسك الطواف والسعي في يوم التروية.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا منذ صباح اليوم مناسكهم بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي.
وسوف يتوجه الحجاج إلى مشعر “منى” استعداداً للوقوف غداً بجبل عرفات (يوم الحج الأكبر) .
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