شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: فرصة لهطول أمطار رعدية على مكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى.

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وأوضحت الهيئة وجود فرصة لهطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات، يصحبها نشاط في رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً من شمالية إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 40 كلم/ ساعة قد تصل إلى 50 كلم / ساعة بسبب التيارات الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى والصغرى من 37 إلى 29 درجة مئوية، وتتراوح معدلات الرطوبة بين 35 إلى 75% ، مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أرجاء العاصمة المقدسة، مبينة أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.