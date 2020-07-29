أسعار النفط مستقرة نتيجة مخاوف بشأن الطلب مرتبطة بـ«كوفيد- 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما أدت زيادة قياسية في حالات الإصابة ب«كوفيد- 19» في بعض الولايات الأمريكية، إلى تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، مما محا المكاسب المبكرة التي حققها النفط عقب انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات ما يوازي 0.1% إلى 43.25 دولار للبرميل بعد انخفاض 0.4% الثلاثاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات ما يعادل 0.2% إلى 40.98 دولار للبرميل وكانت قد فقدت 1.4% في الجلسة السابقة.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531 مليون برميل وفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي.

وكان محللون يتوقعون زيادة 357 ألف برميل. وتصدر بيانات الحكومة الأمريكية اليوم.

ولكن تنامي الإصابات بـ«كوفيد- 19» يبقي المخاوف من انخفاض الطلب على النفط قائمة ما يقود لتخمة في السوق مع الإعلان عن أعداد قياسية للإصابات بفيروس كورونا في أرجاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام.

وقالت آي.إن.جي ريسيرش: «أصبح جلياً أن تعافي الطلب على النفط الذي يتوقعه كثيرون في النصف الثاني من العام أمر مفرط في التفاؤل».

وتزايد حالات الإصابة بـ«كوفيد- 19» إلى جانب استمرار قيود السفر، يعني تعثر تعافي الطلب أو تباطؤه على الأقل.

(رويترز)