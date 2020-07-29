نيكاي يتراجع مع أرباح دون التوقعات.. وسهم كانون لأدنى مستوى منذ 1999



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت الأسهم اليابانية لتغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع، الأربعاء؛ إذ تدهورت المعنويات بسبب ارتفاع الين وتقارير أرباح دون التوقعات، بينما هوى سهم كانون لأدنى مستوى في أكثر من عقدين بعد أن تكبدت الشركة أول خسارة فصلية لها على الإطلاق.

وتراجع المؤشر نيكاي 1.15% إلى 22397.11 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ العاشر من يوليو/تموز.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.28% إلى 1549.04 نقطة، لينزل أيضاً لأدنى مستوى إغلاق في أسبوعين ونصف الأسبوع.

وارتفع الين الذي يعد ملاذاً آمناً؛ إذ ظل الدولار ضعيفاً بفعل تشاؤم حيال تعاف اقتصادي سريع. وارتفع الين إلى 104.955 للدولار في الجلسة السابقة، ليبلغ أعلى مستوى فيما يزيد على أربعة أشهر.

وسلطت تقارير الأرباح لشركات عدة يابانية، أمس الثلاثاء، الضوء على التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وهوى سهم كانون 13.46% إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 1999 بعد أن أعلنت شركة صناعة الكاميرات والطابعات عن تكبد أول خسارة فصلية لها على الإطلاق.

ونزل سهم نيسان موتور 10.39% بعد أن حذرت شركة صناعة السيارات من تكبد خسائر تشغيل قياسية هذا العام ونزول مبيعاتها لأدنى مستوى في عشر سنوات.

وتراجع سهم فانوك 7.16% بعد أن توقعت الشركة العاملة في صناعة المعدات الآلية للمصانع انخفاض أرباح التشغيل للسنة المالية.

في غضون ذلك، أضاف سهم أومرون 2.29%، بعد أن لامس مستوى قياسياً مرتفعاً في وقت مبكر من الجلسة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للأجهزة الإلكترونية أرباحاً مشجعة للفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

(رويترز)