101 إصابة جديدة بكورونا في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، وذلك أعلى عدد إصابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وذكرت اللجنة في بيان، أن من بين الإصابات 89 في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، وإصابة واحدة في بكين وثلاث حالات لقادمين من الخارج، كما سجلت الصين 27 حالة دون أعراض، نزولاً من 34 حالة في اليوم السابق.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 84060، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.