شكرا لقرائتكم خبر عن 101 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إن البلاد سجلت101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، وذلك أعلى عدد إصابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وذكرت اللجنة في بيان، أن من بين الإصابات 89 في منطقة شينجيانج بأقصى غرب البلاد، وإصابة واحدة في بكين وثلاث حالات لقادمين من الخارج، كما سجلت الصين 27 حالة دون أعراض، نزولاً من 34 حالة في اليوم السابق.
وحتى الثلاثاء، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 84060، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر 101 إصابة جديدة بكورونا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.