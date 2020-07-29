921 وفاة بكورونا في البرازيل.. و 854 في المكسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، إن البرازيل سجلت 40816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية علاوة على 921 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 2.5 مليون حالة، مُنذ بدء الجائحة بينما بلغ عدد الوفيات 88539.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة في المكسيك، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 7208 إصابات جديدة بفيروس كورونا و854 حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 402697 وإجمالي الوفيات إلى 44876، ولدى المكسيك رابع أعلى عدد وفيات بالفيروس في العالم.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من إحصاء حالات الإصابة المؤكدة.