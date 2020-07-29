وفاة الرئيس المؤسس لشبكة سي.إن.إن «ريس شونفيلد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الصحفي التلفزيوني المخضرم ريس شونفيلد، الذي شارك في تأسيس شبكة سي.إن.إن التلفزيونية، مع قطب الإعلام تيد تيرنر وكان رئيسها الأول توفي الثلاثاء.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن شونفيلد توفي بسبب مضاعفات مرض الزهايمز عن 88 عاماً، وأطلق شونفيلد سي.إن.إن مع تيرنر عام 1980، وأصبح حينها رئيساً تنفيذياً لواحدة من أهم شبكات المشتركين الإخبارية التلفزيونية التي تقدم للأمريكيين تغطية على مدار الساعة.

كما بدأ «شونفيلد» قناة نيوز 12 الإخبارية المحلية التي كانت تعمل على مدار الساعة في لونج أيلاند بنيويورك، وفي أوائل التسعينات بدأ فود نتويرك وهي شبكة أخرى من تلفزيون المشتركين، وقبل العمل مع تيرنر كان شونفيلد يدير شركة مستقلة للأخبار كانت تزود المحطات الإخبارية المحلية بتقارير الفيديو.

وقد خرجت سي.إن.إن إلى حيز الوجود بفضل قدرته على تمييز الأخبار المهمة وخبرة تيرنر بالبث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك قيام هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية بتخفيف القيود التنظيمية.