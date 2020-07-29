إصابة 5 مدنيين في انفجار وسط بغداد... صور

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نقلته شبكة "Rudaw"، بأن عبوة ناسفة انفجرت داخل سيارة نوع "كيا" للركاب، قرب محطة وقود الكيلاني وسط بغداد، ما أسفر عن جرح خمسة مواطنين كانوا داخل السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن "الانفجار الذي وقع داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد ناتج عن عبوة ناسفة داخل السيارة ما أدى لحصول أضرار مادية".

وأضاف المصدر أن "الحصيلة النهائية بلغت خمسة مصابين، دون وقوع أي وفيات، فيما لم يشر في الوقت نفسه إلى المسؤول عن التفجير".

ويشهد العراق تفجيرات متفرقة بين الحين والآخر يقوم بها عناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين (المحورين في روسيا).