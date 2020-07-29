ما هي مميزات المبادرة المصرية "ما يغلاش عليك"؟

ويجرى خلال المبادرة إضافة دعم مادي على بطاقات التموين، وعرض عدد من السلع بأسعار مخفضة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، قد وضع عدد من الامتيازات لتشجيع المواطنين على الشراء، منها:
خصومات
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
ونسبة خصم للمواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، وأصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الحصول على خصم إضافي يبلغ 10%، وبذلك يكون الخصم على المنتج لا يقل عن 30%.
200 جنيه دعم لكل فرد
وضعت وزارة التموين المصرية عدة شروط لنزول مبالغ الدعم إلى بطاقة التموين والتي ستكون متاحة لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها 22 مليون، وتخدم أكثر من 70 مليون مواطن، شرط أن تكون البطاقة صالحة وليست موقوفة، وألا تكون البطاقة تالفة أو تم فقدانها.
كول سنتر
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
التقسيط
تسمح المبادرة بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي، حيث تتيح لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه.
ويشارك في المبادرة 5 بنوك، هي: الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وبنك ناصر الاجتماعي، أما الشركات فهي "فاليو" للتمويل الاستهلاكي، و"أمان" للخدمات المالية.
الشراء الإلكتروني
وتُتيح المبادرة الشراء الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني: "WWW.MOBADRA.GOV.EG".
ووفقا لخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن تدعم مبادرة "ما يغلاش عليك"، مبيعات الشركات فى السوق المحلية خاصة في ظل هدوء الطلب جراء أزمة كورونا.
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