ما هي مميزات المبادرة المصرية "ما يغلاش عليك"؟

ويجرى خلال المبادرة إضافة دعم مادي على بطاقات التموين، وعرض عدد من السلع بأسعار مخفضة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قد وضع عدد من الامتيازات لتشجيع المواطنين على الشراء، منها:

خصومات

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

يعرض أكثر من 4231 منتجا، بمشاركة 1178 تاجرا، متنوعة ما بين أجهزة كهربائية، والكترونية، وهواتف محمولة، وأثاث.

ونسبة خصم للمواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، وأصحاب البطاقات التموينية يمكنهم الحصول على خصم إضافي يبلغ 10%، وبذلك يكون الخصم على المنتج لا يقل عن 30%.

200 جنيه دعم لكل فرد

وضعت وزارة التموين المصرية عدة شروط لنزول مبالغ الدعم إلى بطاقة التموين والتي ستكون متاحة لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها 22 مليون، وتخدم أكثر من 70 مليون مواطن، شرط أن تكون البطاقة صالحة وليست موقوفة، وألا تكون البطاقة تالفة أو تم فقدانها.

كول سنتر

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© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

خصصت وزارة المالية المصرية كول سنتر برقم 15255 لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن المنتجات المعروضة ضمن مبادرة ميغلاش عليك، سيعمل على مدار 24 ساعة لتحقيق أعلى قدر من التواصل بين أطراف المنظومة لضمان النجاح.

التقسيط

تسمح المبادرة بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكي، حيث تتيح لعملاء بطاقات الائتمان التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا بحد أدنى 500 جنيه.

ويشارك في المبادرة 5 بنوك، هي: الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وبنك ناصر الاجتماعي، أما الشركات فهي "فاليو" للتمويل الاستهلاكي، و"أمان" للخدمات المالية.

الشراء الإلكتروني

وتُتيح المبادرة الشراء الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني: "WWW.MOBADRA.GOV.EG".

ووفقا لخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن تدعم مبادرة "ما يغلاش عليك"، مبيعات الشركات فى السوق المحلية خاصة في ظل هدوء الطلب جراء أزمة كورونا.